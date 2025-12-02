Chi è Salvatore Guerra il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Foggia

Lunedì 1° dicembre 2025 si è insediato presso la Prefettura di Foggia il nuovo Capo di gabinetto, il 39enne viceprefetto Salvatore Guerra, che subentra ad Angelo Caccavone, designato viceprefetto vicario della prefettura di Matera.Originario di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza e ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

