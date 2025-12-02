Chi è Pietro Beccari nuovo ad e presidente di Lvmh Fashion Group

Un italiano alla guida di Lvmh Fashion Group. Bernard Arnault ha infatti annunciato Pietro Beccari, manager originario di Parma e amministratore delegato di Louis Vuitton dal 2023, come nuovo Ceo e presidente del polo Moda e Pelletteria nel colosso francese del lusso che abbraccia marchi come Fendi, Loewe e Givenchy. La nomina avrà effetto a partire dal primo gennaio 2026, quando subentrerà a Sidney Toledano, che ha invece deciso di dimettersi dal ruolo operativo dopo 30 anni di collaborazione con il numero uno del gruppo. La sua è una carriera che parte da lontano, quando da ragazzino sognava un futuro da calciatore professionista. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi è Pietro Beccari, nuovo ad e presidente di Lvmh Fashion Group

