Chi è l’ex Ministra Federica Mogherini fermata in Belgio sospetti di frode negli appalti | il cuore oscuro della diplomazia europea

Notizie.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine della Procura Ue travolge il Collegio d’Europa e raggiunge due figure simbolo della diplomazia comunitaria, Federica Mogherini e Stefano Sannino. Federica Mogherini è rettore del Collegio d’Europa e direttore dell’Accademia diplomatica dell’Ue. Nel suo recente passato ha ricoperto l’incarico di Ministra degli Esteri del governo del premier Matteo Renzi per quasi un anno nel 2014. Il suo nome sta rimbalzando da ore sui media italiani ed internazionali. Mogherini è infatti rimasta coinvolta in un’indagine per frode condotta dalla Procura europea, l’Eppo. 🔗 Leggi su Notizie.com

