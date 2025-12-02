Chi è la figlia segreta di Stefania Sandrelli e Gino Paoli Amanda | Sono stata la figlia del peccato e di padre ignoto fino all’età di 25 anni

Amanda Sandrelli è la figlia di Stefania Sandrelli e del cantautore Gino Paoli. L’attrice è nata quando padre era sposato con un’altra donna, Anna Fabbri, a sua volta incinta di Giovanni, nato tre mesi prima di lei nel 1964. Per questo motivo, Amanda non ha avuto fin da subito il cognome del padre. Nonostante il cantante fosse già sposato con un’altra donna, la famiglia ha accolto bene la figlia di Stefania Sandrelli, fin da piccolissima. Amanda aveva infatti 8 anni quando è andata a vivere con il padre e sua moglie Anna “ Sono stata la figlia del peccato e di padre ignoto fino all’età di 25 anni!”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

