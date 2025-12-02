Chi è il ricco marito di Sabrina Salerno Enrico Monti e padre del figlio Luca Maria

Classe 1968 Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, ed è un imprenditore che lavora nel settore tessile e gestisce l’azienda di famiglia. Gestisce, infatti, un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante l’azienda sia stata creata per realizzare camicie su misura. L’azienda è stata riconosciuta nel 2014 come una delle migliori aziende italiane nel settore. Dal legame con Sabrina Salerno è nato l’unico figlio dell’artista, Luca Maria Monti. Quando Sabrina incontrò l’uomo che sarebbe diventato suo marito viveva già una storia d’amore con un altro uomo. Monti stesso era già sposato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il ricco marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti e padre del figlio Luca Maria

