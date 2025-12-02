Chi è Giuseppe Cavo Dragone l’ammiraglio italiano che valuta risposte aggressive contro Mosca

Bruxelles, 2 dicembre 2025 – La Nato sta valutando di essere “ più aggressiva ” nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo attribuiti alla Russia. A dirlo è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare dell’Alleanza atlantica, in un’intervista al Financial Times. “ Siamo, in un certo senso, reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando “, ha spiegato il vertice militare, evocando la possibilità di attacchi preventivi in ambito cyber considerati comunque difensivi. Osservazioni che hanno acceso il dibattito, soprattutto nei Paesi dell’Est Europa, e mandato su tutte le furie il Cremlino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it