Chi è Giuseppe Cavo Dragone l’ammiraglio italiano che valuta risposte aggressive contro Mosca
Bruxelles, 2 dicembre 2025 – La Nato sta valutando di essere “ più aggressiva ” nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo attribuiti alla Russia. A dirlo è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare dell’Alleanza atlantica, in un’intervista al Financial Times. “ Siamo, in un certo senso, reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando “, ha spiegato il vertice militare, evocando la possibilità di attacchi preventivi in ambito cyber considerati comunque difensivi. Osservazioni che hanno acceso il dibattito, soprattutto nei Paesi dell’Est Europa, e mandato su tutte le furie il Cremlino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando ieri mattina ho letto l’intervista al Financial Times di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, mi sono venute in mente le parole di Georges Clemenceau. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com Vai su Facebook
La Nato sta valutando persino un attacco preventivo contro la Russia. Lo conferma Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times. Un salto di qualità gravissimo, che rischia di trascinare l’Europa in una spirale di escalation. Altro che pace! L’Europa deve sceglie Vai su X
Cavo Dragone, chi è l'ammiraglio Nato e perché parla di attacchi ibridi "preventivi" alla Russia - Davanti alla guerra ibrida di Mosca la Nato sta valutando una postura più 'aggressiva' alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio ... Da ilmessaggero.it
Giuseppe Cavo Dragone, chi è l’ammiraglio che ha parlato di un possibile attacco preventivo della Nato alla Russia - L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato in un’intervista al Financial Times che ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Chi è Cavo Dragone? Il curriculum dell’ammiraglio NATO che parla di “attacco preventivo” contro la Russia - L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nuovo capo militare della NATO, è al centro dell'attenzione per le sue dichiarazioni su una possibile risposta preventiva agli attacchi ibridi russi. Come scrive money.it
Giuseppe Cavo Dragone: "La Nato valuta anche un attacco preventivo alla Russia" - Il presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica in un'intervista a Ft: "Stiamo studiando tutto sul fronte informatico, siamo in un certo ... Segnala huffingtonpost.it
Dalla Marina alla sfida della Nato: chi è l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone - Le più recenti dichiarazioni del Presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica hanno generato un'ondata di reazioni politiche e diplomatiche in tutta Europa ... Lo riporta ilgiornale.it
Giuseppe Cavo Dragone criticato dalla Lega per la frase sugli attacchi alla Russia: "Serve responsabilità" - La Lega insorge contro le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ha ipotizzato cyber- Riporta virgilio.it