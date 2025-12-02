Prima partecipazione con la nazionale maggiore, prima gara, prima medaglia e primo oro. Giovanni Guatti, nome nuovo in chiave internazionale, ha contribuito al primo colpo all’ oro conquistato dagli azzurri nella 4×50 stile maschile agli Europei di nuoto in corta di Lublino. Il ventiduenne, originario di Udine e tesserato per la Rari Nantes Florentia, dove si allena da due stagioni al fianco del compagno di staffetta Lorenzo Zazzeri, si è superato nuotando la terza frazione con un tempo lanciato di 20?67. L’Italia, grazie anche al suo contributo, ha toccato la piastra per prima, mandando in archivio un successo che mancava da 14 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è Giovanni Guatti, il nome nuovo dello stile libero veloce azzurro