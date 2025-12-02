Chi è finn wolfhard protagonista di stranger things età e Instagram
profilo e biografia di Finn Wolfhard: età, origini e carriera. Finn Wolfhard è un attore e musicista canadese noto principalmente per il ruolo di Mike Wheeler nella fortunata serie Netflix Stranger Things. Nato a Vancouver il 23 dicembre 2002, attualmente ha 22 anni. La sua altezza si aggira intorno ai 180 centimetri. Di origini francesi, tedesche ed ebraiche, proviene dalla regione della British Columbia. La famiglia di Finn comprende il padre Eric Wolfhard, ricercatore impegnato nello studio delle rivendicazioni dei territori ancestrali, e il fratello maggiore Nick. La sua carriera artistica si è sviluppata a partire dal 2016 grazie alla meritata interpretazione di Mike Wheeler, ruolo che gli ha garantito grande visibilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
