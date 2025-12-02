Chi è Federica Mogherini l’ex ministra del governo Renzi

Federica Mogherini, classe 1973, è una politica e diplomatica italiana tra le più influenti dell’Unione Europea: già Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale nel Governo Renzi nel 2014 e, subito dopo, Alto Rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza, ruolo che ha ricoperto fino al 2019. Terminato il mandato è diventata rettrice del prestigioso Collegio d’Europa, ma oggi il suo nome torna alla ribalta per un motivo ben diverso: la Mogherini è stata infatti fermata a Bruxelles nell’ambito di un’inchiesta europea che ipotizza una frode legata all’assegnazione di fondi e appalti per programmi di formazione diplomatica. 🔗 Leggi su Dilei.it

