Chi è Federica Mogherini l’ex ministra del governo Renzi
Federica Mogherini, classe 1973, è una politica e diplomatica italiana tra le più influenti dell’Unione Europea: già Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale nel Governo Renzi nel 2014 e, subito dopo, Alto Rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza, ruolo che ha ricoperto fino al 2019. Terminato il mandato è diventata rettrice del prestigioso Collegio d’Europa, ma oggi il suo nome torna alla ribalta per un motivo ben diverso: la Mogherini è stata infatti fermata a Bruxelles nell’ambito di un’inchiesta europea che ipotizza una frode legata all’assegnazione di fondi e appalti per programmi di formazione diplomatica. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, sarebbe tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e il Coll - facebook.com Vai su Facebook
Governo: Federica Mogherini, volto nuovo per politica estera - Matteo Renzi schiera nella sua quadra di governo, alla Farnesina, Federica Mogherini, la giovane responsabile Esteri e Europa del 'suo' Pd che ha voluto nella segreteria ... Segnala ansa.it