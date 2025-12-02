Chi è Federica Mogherini ex ministro degli Esteri e Lady Pesc

(Adnkronos) – Indagata per sospetta frode all’Unione europea Federica Mogherini, attualmente Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’Accademia diplomatica dell’Ue, ha ricoperto l’incarico di Lady Pesc, ovvero Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, nella legislatura 204-2019. Figlia del regista Flavio Mogherini è nata nel 1973 a Roma dove . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chi è Federica Mogherini, ex ministro degli Esteri e Lady Pesc

News recenti che potrebbero piacerti

ULTIM'ORA - Frode su fondi europei: fermata Federica Mogherini - facebook.com Vai su Facebook

Media “Presunta frode sui fondi Ue, fermata a Bruxelles l’ex ministra Federica Mogherini” dlvr.it/TPZtmm Vai su X

Chi è Federica Mogherini, ex ministro degli Esteri e Lady Pesc - L'esordio in politica da ragazzina con la Fgci e la Sinistra giovanile, nel 2001 entra nel Consiglio Nazionale Dem Indagata per sospetta frode all'Unione europea Federica Mogherini, attualmente Rettor ... Si legge su adnkronos.com

Chi è Federica Mogherini, ex ministra del governo Renzi. Le nomine Ue e il pianto in diretta a Bruxelles - Già ministra degli Esteri, poi Alto rappresentante dell’Ue e volto della diplomazia europea negli anni delle grandi crisi internazionali, Federica Mogherini è oggi rettrice del College of Europe. Riporta quotidiano.net

Chi è Federica Mogherini, ex ministra ed ex Miss PESC dell’Ue indagata per presunto uso improprio dei fondi comunitari - Ministra a soli 41 anni sotto il governo Renzi, ha iniziato la sua carriera nelle istituzioni europee nel 2014, dopo una breve esperienza alla Farnesina ... Riporta startupitalia.eu

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode - A 40 anni divenne la ministra degli Esteri più giovane di sempre, poi balzò alla guida della diplomazia Ue. Si legge su open.online

Federica Mogherini in stato di fermo, l'ex ministra Pd coinvolta nell'indagine per frode sull'uso di fondi Ue - L'ex ministra del Pd Federica Mogherini risulta tra le persone in stato di fermo nell'ambito dell'indagine per frode sull'utilizzo di fondi Ue. Lo riporta virgilio.it

Federica Mogherini, chi è l'ex ministra del governo Renzi e Alto Rappresentante Ue fermata a Bruxelles - Federica Mogherini, ex ministra degli degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante il governo Renzi ed Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica ... msn.com scrive