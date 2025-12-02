Chi è Federica Mogherini ex ministra del governo Renzi Le nomine Ue e il pianto in diretta a Bruxelles

Roma, 2 dicembre 2025 – Romana di origine e per sei anni parlamentare del Partito democratico, Federica Mogherini diventa il volto della diplomazia europea quando assume la carica di Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Unione europea nella Commissione guidata da Jean-Claude Juncker ( 2014-2019 ). La nomina arriva dopo aver servito per otto mesi come ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale nel governo di Matteo Renzi, al quale era politicamente molto vicina fin dagli anni precedenti e di cui diviene una figura di riferimento sulle questioni internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Federica Mogherini, ex ministra del governo Renzi. Le nomine Ue e il pianto in diretta a Bruxelles

Argomenti simili trattati di recente

Ultim'ora - Federica Mogherini è stata fermata a Bruxelles - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Federica Mogherini, ex ministra del governo Renzi. Le nomine Ue e il pianto in diretta a Bruxelles - Già ministra degli Esteri, poi Alto rappresentante dell’Ue e volto della diplomazia europea negli anni delle grandi crisi internazionali, Federica Mogherini è oggi rettrice del College of Europe. Scrive quotidiano.net

L’ex ministra Federica Mogherini fermata a Bruxelles: “Sospetta frode in appalti pubblici sui programmi di formazione per giovani diplomatici” - Sospetta frode in appalti pubblici relativa relativa alla formazione finanziata dall’Ue per i giovani diplomatici. Da ilriformista.it

Federica Mogherini, chi è l'ex ministra del governo Renzi e Alto Rappresentante Ue fermata a Bruxelles - Federica Mogherini, ex ministra degli degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante il governo Renzi ed Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica ... Riporta msn.com

Fondi Ue per la formazione dei diplomatici, perché è stata arrestata Federica Mogherini - Federica Mogherini è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine su una possibile frode nell'utilizzo di fondi europei. startmag.it scrive

Federica Mogherini, chi è l'ex ministro degli Esteri sospettata di frode in appalti pubblici - Titolare della Farnesina in Italia e poi Lady Pesc in Europa: ma l'ex parlamentare del Partito Democratico è stata anche molto altro durante la sua carriera politica e istituzionale ... Segnala msn.com

Indagine per presunta frode ai danni dell'Ue: Federica Mogherini tra i fermati in Belgio - La Procura europea avvia un’indagine su Federica Mogherini per sospetta frode negli appalti e uso improprio di fondi UE, secondo quanto riportano i media belgi Le Soir e L’Echo. notizie.it scrive