Chi è Aiko principessa Toshi del Giappone che contende il trono ai maschi della dinastia

Quando Aiko, principessa Toshi, arriva in un luogo pubblico in Giappone, il suo nome risuona come quello di una pop star. Nata a Tokyo, ieri la giovane, figlia unica dell’imperatore, ha compiuto 24 anni. La sua popolarità ha creato un movimento che fa pressione per un cambiamento radicale nella legge di successione della monarchia giapponese. L’imperatore Naruhito ha solo due possibili eredi maschi più giovani: il fratello minore di 60 anni, il principe Akishino, e suo nipote, il principe Hisahito di 19 anni. Ma Aiko è più amata di loro dai giapponesi. Da quando è entrata in società come membro della nobiltà adulta nel 2021, ha conquistato tutti. 🔗 Leggi su Formiche.net

