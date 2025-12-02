Chi è Aiko principessa Toshi del Giappone che contende il trono ai maschi della dinastia
Quando Aiko, principessa Toshi, arriva in un luogo pubblico in Giappone, il suo nome risuona come quello di una pop star. Nata a Tokyo, ieri la giovane, figlia unica dell’imperatore, ha compiuto 24 anni. La sua popolarità ha creato un movimento che fa pressione per un cambiamento radicale nella legge di successione della monarchia giapponese. L’imperatore Naruhito ha solo due possibili eredi maschi più giovani: il fratello minore di 60 anni, il principe Akishino, e suo nipote, il principe Hisahito di 19 anni. Ma Aiko è più amata di loro dai giapponesi. Da quando è entrata in società come membro della nobiltà adulta nel 2021, ha conquistato tutti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
HAPPY BIRTHDAY AIKO, LA PRINCIPESSA CHE NON SARÀ IMPERATRICE! La principessa Aiko del Giappone compie oggi 24 anni. Figlia dell’imperatore Naruhito, 126º Imperatore del Giappone, e dell’imperatrice Masako non sarà imperatrice a causa dell - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è il 24° genetliaco di SAI la principessa Aiko del Giappone. È l'unica figlia dell'imperatore Naruhito e dell'imperatrice Masako che non riesce a succedere al trono dei Crisantemi nonostante il sostegno del popolo. Vai su X
Aiko, la Principessa del Giappone trova lavoro - Nel corso della storia, le principesse del Giappone hanno spesso ricoperto il ruolo di ambasciatrici per la Croce Rossa nazionale. Secondo dilei.it
La Principessa Aiko del Giappone è già un esempio di stile: ha riciclato il suo abito bianco per il primo evento ufficiale - Da quando ha tagliato il traguardo della maggiore età, per Aiko è tempo di impegni Royal. Come scrive dilei.it