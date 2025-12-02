Checco Zalone le prime foto e la trama ufficiale di Buen Camino il suo film di Natale

Finalmente scopriamo la trama del nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, mentre le prime immagini svelano l'improbabile look del comico. Svelata la trama del misterioso Buen Camino, nuova commedia natalizia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Le prime foto offrono, inoltre, uno sguardo all'irresistibile look di Zalone nella pellicola scritta a quattro mani da Nunziante e Zalone che arriva a cinque anni di distanza da Tolo Tolo. La commedia che svelerà l'ennesima maschera comica dell'attore pugliese campione di incassi arriverà nelle sale dal 25 dicembre distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Checco Zalone, le prime foto e la trama ufficiale di Buen Camino, il suo film di Natale

