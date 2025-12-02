Che effetto ha l' esercizio fisico sul testosterone? La risposta degli esperti

Il collegamento è più complesso di quanto sembri: ecco cosa succede al nostro corpo quando ci alleniamo.

Attività fisica e salute: benefici e consigli per un benessere duraturo - Scopri come l'attività fisica può migliorare la tua salute e qualità della vita. Come scrive microbiologiaitalia.it

Non solo muscoli, così l’esercizio fisico “pompa” e fa crescere anche i neuroni, parola del MIT - Che l’esercizio fisico faccia bene ormai è un dato di fatto, ma ora abbiamo un’ulteriore prova di ciò perché uno studio recente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), pubblicato su Advanced ... Secondo greenme.it

L'attività fisica riduce effetti collaterali cure contro tumori - cancro, come le conseguenze a carico del cuore o dei nervi e la cosiddetta 'nebbia mentale', un effetto spesso ... Riporta ansa.it

L’esercizio fisico può contrastare gli effetti dannosi delle terapie contro il cancro - L'esercizio fisico può contrastare gli effetti dannosi dei trattamenti contro il cancro, come danni al cuore, ai nervi periferici e deterioramento cognitivo. Riporta corriere.it