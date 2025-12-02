Che cos’è la World Tennis League 2025 | presenti anche alcuni tennisti di alto livello

Dal 17 al 20 dicembre si disputerà la quarta edizione della World Tennis League: a Bengaluru, in India, al SM Krishna Tennis Stadium, quattro squadre miste si affronteranno in un round robin, con le prime due classificate che si sfideranno poi per il titolo in finale. Ciascuno dei quattro team sarà composto da due uomini e due donne, per un totale di 16 tennisti coinvolti: in ogni squadra un uomo ed una donna saranno del Paese ospitante, l’India, mentre gli altri due componenti saranno di nazionalità estera. Le Eagles saranno composte dal transalpino Gaël Monfils, dalla spagnola Paula Badosa e dagli indiani Sumit Nagal e Shrivalli Bhamidipaty, mentre i Falcons saranno formati dal russo Daniil Medvedev, dalla polacca Magda Linette e dagli indiani Rohan Bopanna e Sahaja Yamalapalli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che cos’è la World Tennis League 2025: presenti anche alcuni tennisti di alto livello

Contenuti che potrebbero interessarti

“OFF-COURT HE’S A SAINT — ON COURT? PURE CHAOS!” — João Fonseca racconta com’è stare accanto al “pazzo” Alexander Bublik dopo le sue scorribande sul campo https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/161762/joao-fon - facebook.com Vai su Facebook

Che cos’è la World Tennis League 2025: presenti anche alcuni tennisti di alto livello - Dal 17 al 20 dicembre si disputerà la quarta edizione della World Tennis League: a Bengaluru, in India, al SM Krishna Tennis Stadium, quattro squadre ... Scrive oasport.it

World Tennis League, Paolini fa squadra con Kyrgios: il motivo - La stagione ufficiale di tennis sta volgendo al termine con le Atp Finals e la Coppa Davis, ma c'è ancora un torneo in programma. Riporta corrieredellosport.it

Paolini e Kyrgios insieme ad Abu Dhabi nella World Tennis League 2024: quando si gioca, le date - Sale l'attesa per l'inizio ufficiale della prossima stagione, che prenderà il via in Australia il 27 dicembre con la United Cup e con i tornei Atp 250 di Brisbane e Hong Kong. Da corrieredellosport.it

UTS, World Tennis League e non solo: date e protagonisti delle principali esibizioni - La stagione 2025 è appena terminata, ma per chi avesse ancora fame di tennis non è necessario aspettare gli Australian Open: i principali appuntamenti della off- Come scrive tennisitaliano.it

India to host World Tennis League this December - After enthralling audiences in the UAE for three seasons, the World Tennis League (WTL) is set to make its India debut next month. Si legge su msn.com

World Tennis League makes its India debut this December; Medvedev, Kyrgios, Bopanna, Rybakina to headline the tournament in Bengaluru - Bengaluru (Karnataka) [India], November 18 (ANI): After enthralling audiences in the UAE for three seasons, the World Tennis League (WTL), is set to make its India debut next month. Scrive aninews.in