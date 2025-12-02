Che cos’è e come funziona Secret Santa il rito americano che adesso impazza anche da noi

Dagli States è arrivata una tradizione che sta rivoluzionando lo scambio di regali in Italia, specialmente tra colleghi e amici: il Secret Santa. Questo “rito” semplice e geniale è la risposta perfetta a un doppio problema tipico del periodo natalizio: lo stress di dover trovare il dono perfetto per tutti e il rischio di dilapidare tutti i risparmi in acquisti multipli. Il Secret Santa promette meno budget, meno ansia e molto più mistero. Ma in cosa consiste esattamente? La formula è basata su un sorteggio segreto. Invece di dover comprare regali per ogni persona del tuo gruppo, grazie a un semplice gioco della sorte, ogni partecipante viene abbinato a una sola persona e dovrà farle un dono in completo anonimato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Che cos’è e come funziona Secret Santa, il “rito” americano che adesso impazza anche da noi

Approfondisci con queste news

BLACK SECRET BOX – DIRETTA DI OGGI Alle 12:30 sono in diretta qui su Instagram per presentarti la Black Secret Box Princesa e spiegarti come funziona il nuovo gioco Ti racconterò: • quando si gioca (28 • 29 • 30 Novembre) • come si fa ad avere i ten - facebook.com Vai su Facebook

Secret Santa, cos'è e 11 regali da conoscere - Le regole del Secret Santa sono poche e ben precise e, soprattutto, il budget deve essere contenuto. Riporta vanityfair.it

Secret Santa. 18 regali a 3, 5 e 10 euro per stupire tutti all’evento più magico del Natale - È tempo di Secret Santa, con i colleghi, con gli amici e con la famiglia. Come scrive dilei.it