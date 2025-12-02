Che c' entra? E invece i vaccini c' entrano quasi sempre con le malattie Quelli del Covid soprattutto

Hai voglia a negare le prove, a soffocarle: oramai sono troppe, e qualificate: vengono dalla ricerca, dalla scienza. E dal nostro sangue, dai nostri corpi in fiamme, che si disfano ancora Stanno tutte intorno a noi le prove che i vaccini fanno male, devastano, uccidono. Magari non tutti ma qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

