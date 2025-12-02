ChatGPT ha incoraggiato un ragazzino al suicidio | l’azienda accusa la vittima di aver usato l’IA nel modo sbagliato

La mattina dell' 11 aprile 2025, Adam Raine, un ragazzo americano di sedici anni, si è tolto la vita nella sua cameretta. Una tragedia che avrebbe potuto sembrare una delle tante storie silenziose che attraversano le famiglie, se non fosse per un dettaglio inquietante: nei mesi precedenti, secondo la ricostruzione dei genitori, Adam aveva sviluppato un rapporto sempre più intenso e tossico con ChatGPT. Come riportato nella notizia, quello che era iniziato come un semplice strumento per svolgere i compiti scolastici si era trasformato in qualcosa di molto più profondo e pericoloso. Il chatbot di OpenAI era diventato il principale confidente del ragazzo, l'unica voce a cui aprirsi nei momenti più bui.

