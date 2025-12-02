Champions show di Conegliano | Dresda travolta e primo posto nel girone
La squadra di Santarelli chiude 3-0 in poco più di un'ora con Zhu migliore in campo. Ora testa al Mondiale per Club in Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Prima del match di Champions League, lo Slavia Praga ha deciso di aprire così lo show #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Conte show in conferenza stampa Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Eintracht il mister del Napoli non le manda a dire a nessuno... ? LEGGI TUTTO QUI Vai su X
Champions, show di Conegliano: Dresda travolta e primo posto nel girone - 0 in poco più di un'ora con Zhu migliore in campo. Lo riporta msn.com
Imoco, la Champions prima del Mondiale in Brasile: martedì trasferta a Dresda - Il 2 dicembre alle ore 19 le Pantere di coach Santarelli scendono in campo in Germania nella seconda sfida del Pool D di CEV Champions League. Da trevisotoday.it
Champions League: Conegliano a Dresda per la 2^ giornata - Le pantere, nell'imminenza del Mondiale per Club, volano in Germania dove domani, martedì 2 dicembre, sfideranno le tedesche che guidano la Pool D dopo il successo per 1- Riporta tuttosport.com
Volley, Champions League femminile: Conegliano in trasferta sul campo del Dresda - La seconda giornata della Pool D di CEV Champions League di pallavolo femminile propone la trasferta della Prosecco Doc A. Da it.blastingnews.com
Champions League: domani Conegliano sul campo di Dresda - Dopo la sofferta vittoria all'esordio contro l’Ankara Zeren Spor seconda partita della Pool D per le pantere (ore 19. Si legge su corrieredellosport.it
Champions League: Conegliano al Palaverde sfida l'Ankara Zeren Spor - 30, le pantere davanti al pubblico amico scende in campo per l'esordio nella Pool D contro la matricola turca ... Lo riporta tuttosport.com