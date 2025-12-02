Chailly riconfermato direttore della Lucerne Festival
E’ stata rinnovata la collaborazione Riccardo Chailly come direttore musicale della Lucerne Festival Orchestra fino alla fine del 2028. Il maestro commenta: "Con la Lucerne Festival Orchestra, dopo 10 anni di collaborazione, condividiamo non solo un’intesa musicale profonda, ma anche un’amicizia personale. È una gioia sapere che il nostro rapporto proseguirà ancora per tre stagioni". Il Direttore scaligero alla vigilia dell’inaugurazione della Stagione del Piermarini il 7 dicembre con "Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk" di Šostakovic continua: "Attendo con entusiasmo il lavoro che ci aspetta insieme al nuovo Direttore Sebastian Nordmann, mentre espandiamo il nostro repertorio, ci assumiamo qualche rischio e intraprendiamo nuove avventure musicali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
