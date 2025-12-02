Parità di genere e lotta alle discriminazioni sono stati i temi al centro degli incontri nei luoghi di lavoro e alla Camera del lavoro Cgil provinciale con la partecipazione dell’illustratrice Stefania Spanò, in arte Anarkikka. "Spanò – spiega una nato della Cgil a conclusione dell’iniziativa – è da tempo impegnata nel contrasto alla violenza di genere e lotta agli stereotipi, un lavoro che porta avanti sia attraverso le sue vignette, intelligenti e dirette che con poche righe mettono in luce tutti i limiti della società patriarcale, sia attraverso incontri pubblici e nei luoghi di lavoro. Questa settimana Spanò, in arte Anarkikka, ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti produttivi di CAC, REPA e MB Mangimi, presenti nel territorio del cesenate, più di centocinquanta persone hanno partecipato alle assemblee sindacali unitarie insieme alle rappresentanti dell’associazione Ipazia Liberedonne e di Apeiron. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cgil, parità di genere e lotta alle discriminazioni con Anarkikka