Cesena rifà il look alla viabilità urbana | approvato il progetto da 900mila euro per la manutenzione delle strade
Dopo aver approvato il progetto relativo alla manutenzione delle strade extraurbane, l’Amministrazione comunale di Cesena compie un nuovo passo nella cura e nella sicurezza della rete viaria cittadina. È stato, infatti, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Cipria Cesena. The K Club · Sparks (feat. Stephan Sharp, Jacquire King). “Le gonne in paillettes sono quel dettaglio che trasforma subito un look. Luminosità, movimento e un tocco di festa da portare ogni giorno. La nostra selezione è pensata per farti brillare - facebook.com Vai su Facebook