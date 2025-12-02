Cesena com’è bella l’aria di casa Il Manuzzi è tornato un fortino

Il triplice fischio di Andrea Calzavara da Varese venerdì sera non solo ha sigillato la vittoria nel derby con il Modena, ma ha anche consegnato alle statistiche il terzo successo casalingo consecutivo di questa stagione del Cesena, che ricolloca nella giusta casella l’ Orogel Stadium Manuzzi, quella di terreno amico in cui gli avversari spesso e volentieri escono a mani vuote. L’inizio di campionato non ha avuto questo andamento, ma non solo, per trovare, in Serie B, tre hurrà di fila in riva al Savio occorreva andare alla stagione 2017-2018, l’ultima prima del fallimento, quando nel rush finale caddero in sequenza Frosinone, Parma e Cremonese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, com’è bella l’aria di casa. Il Manuzzi è tornato un fortino

Contenuti che potrebbero interessarti

Daje Vá Osteria Romana. . la cosa bella della cucina? che tra 'na gricia e 'na carbonara, er pepe ce lo mettono pure tra li chef... credetece, ce sta sempre 'na storia nova. E noi? se divertimo de solo guardà. DAJE VÁ : Via Zeffirino Re 10, Cesena - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, «al concorso mi hanno detto "sei troppo bella per diventare vigilessa"»: e la 27enne fa causa al Comune - Voleva diventare vigilessa a Cesena, ha partecipato al bando ed è passata ma alla fine, a pochissimi metri dal traguardo, è stata esclusa. Segnala ilmessaggero.it

Cesena, vigilessa troppo bella per essere assunta: ricorso respinto - Aveva vinto il concorso per essere assunta come agente di Polizia Locale con contratto a tempo di formazione di un anno e aveva sostenuto un colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, era stata ... Da corrieredibologna.corriere.it

Cesena si prepara a colorarsi di Azzurro. Castorri: "La Nazionale, che bella abitudine" - L’assessore allo sport: "Per noi è un vanto" Intendiamoci, il primo riferimento cromatico dell’Orogel ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cesena, vigilessa fece causa al Comune sostenendo di non essere stata assunta "perché bella": respinto il ricorso - Aveva fatto causa al Comune di Cesena sostenendo di non essere stata assunta alla polizia locale perché discriminata in quanto "giovane e bella", ma il Giudice del lavoro del Tribunale di Forlì ha ... Da tgcom24.mediaset.it

Cesena, «troppo bella per essere una vigilessa»: non le rinnovano il contratto, lei fa causa - Da una parte una giovane ventisettenne con alle spalle un anno di formazione e lavoro nel corpo della Polizia locale di Forlì, dall’altra il Comune di Cesena. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

DIRETTA/ Cesena Torino Primavera (risultato finale 2-1): bella vittoria dei romagnoli! (4 gennaio 2025) - 0: il risultato è ancora in parità all’intervallo, ma dobbiamo onestamente evidenziare che i granata avrebbero meritato qualcosa in più al termine del primo tempo della ... Si legge su ilsussidiario.net