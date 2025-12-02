Dopo Federica Mogherini e Stefano Sannino, il terzo fermato nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione che ha coinvolto il Seae e il Collegio d'Europa sarebbe Cesare Zegretti. Lo riporta Politico citando fonti vicina alla stessa inchiesta giudiziaria che questa mattina, tramite la procura europea (Eppo), ha messo nel mirino la formazione finanziata dall'Unione Europea per giovani diplomatici. Quindi, insieme all'ex ministra ed ex Alta rappresentante Ue e rettrice dello stesso Collegio e all'ex segretario generale del Seas, ora alla direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, è stata coinvolta anche un'altra persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cesare Zegretti, chi è il terzo uomo fermato dopo Mogherini e Sannino