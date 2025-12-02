Certificazioni Fimi tre dischi di platino per Cesare Cremonini e Pinguini Tattici Nucleari oro per Elodie

Questa settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi di platino principalmente artisti del nostro panorama come Cesare Cremonini ed i Pinguini Tattici Nucleari. A quota tre dischi di platino, La Teoria Dei Colori, quarto lavoro in studio di Cesare Cremonini. Pubblicato nel 2012 a quattro anni di distanza da Il Primo Bacio Sulla Luna, l’album contiene undici brani tra i quali figurano Il Comico (Sai Che Risate), primi singolo estratto, Una Come Te e La Nuova Stella Di Broadway (quattro volte platino). Riguardo La Teoria Dei Colori, il cantautore bolognese aveva dichiarato sulle pagine di Style: “L’amore è un punto essenziale dell’album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi, tre dischi di platino per Cesare Cremonini e Pinguini Tattici Nucleari, oro per Elodie

