cerro bimba ferita di 3 mesi abbandonata per ore la mamma dormiva sul letto ubriaca mentre la figlia piangeva disperata

Cerro Maggiore (Milano) – In un appartamento di via Battisti a Cerro Maggiore una neonata di appena tre mesi è stata trovata a terra, ferita e sola, mentre la madre, completamente ubriaca, giaceva sul letto senza la minima percezione di ciò che stava accadendo accanto a lei. L’allarme. A dare l’allarme è stata la zia della bambina, che vive nella stessa abitazione. Da ore tentava invano di parlare con la sorella trentunenne, senza ottenere risposta, né aprendo la porta né chiamandola al telefono. Solo il pianto incessante della piccola trapelava dalla stanza chiusa, un pianto che si faceva ogni minuto più straziante, trasformandosi in un segnale disperato che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

