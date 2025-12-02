Cerimonia dell' alzabandiera dei Bersaglieri all' Istituto ' Giordani'
Si è svolta nell’Istituto “Giordani” di Caserta, una cerimonia solenne che ha visto protagonisti il personale militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e l’intera comunità scolastica, alla presenza di Biagio Del Prete, Vicario del Prefetto di Caserta, Antonella Scolamiero, Presidente della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Il primo ministro indiano Narendra #Modi ha partecipato alla cerimonia dell'alzabandiera indù presso il tempio Ram Mandir nella città di Ayodhya, nell'#India settentrionale, per celebrare il completamento della costruzione del tempio - facebook.com Vai su Facebook
Bersaglieri, a Marsala il settantaduesimo raduno nazionale - Ci sarà tutto questo nei quattro giorni, dall'8 all'11 maggio, che vedrà, a Marsala, il 72/simo raduno nazionale dei ... Da ansa.it
Festa dei quattro altari, svolta cerimonia dell'alzabandiera - Da oggi lo storico stendardo della festa dei quattro altari è issato sul campanile della basilica di Torre del Greco, dove resterà per tutto lo svolgimento della kermesse, in programma da venerdì 27 a ... Lo riporta ansa.it