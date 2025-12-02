C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo Corsport

Avevano già fissato il funerale del Napoli che ora invece è in testa alla classifica, alla pari col Milan. Il ritorno di Conte e Allegri, la tradizione italiana. Della ripresa del Napoli scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo e il tramonto di una squadra di ex duri: il ko con il Toro, l’umiliazione di Eindhoven, lo sfogo bolognese di Conte, la famosa pausa nel periodo della sosta, la raffica di infortuni. Romanzo terminale, sembrava l’anticamera della fine: è stato un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

