C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo Corsport
Avevano già fissato il funerale del Napoli che ora invece è in testa alla classifica, alla pari col Milan. Il ritorno di Conte e Allegri, la tradizione italiana. Della ripresa del Napoli scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo e il tramonto di una squadra di ex duri: il ko con il Toro, l’umiliazione di Eindhoven, lo sfogo bolognese di Conte, la famosa pausa nel periodo della sosta, la raffica di infortuni. Romanzo terminale, sembrava l’anticamera della fine: è stato un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo (Corsport) Era nato come il Napoli di De Bruyne e dei Fab Four, in un mese è diventato il Napoli di Lang e Neres. La pausa di Conte a Torino sembrava l'anticamera della fine. https://www.ilnapolista.it/2025/12/ce - facebook.com Vai su Facebook
Addio Ornella Vanoni, simbolo di Milano: quella volta a Villa Arconati di Bollate ilnotiziario.net/wp/bollatese/a… Vai su X
I due volti di Conte: i numeri delle sue squadre nelle coppe contro quelli in campionato - Dopo tre giornate di Champions il Napoli è ancora fermo a quota 3 punti e il pesante ko in terra olandese (6- Riporta sport.sky.it
Allegri, Conte, Spalletti: 1.309 panchine in A, ma solo quest'anno insieme - Complessivamente si sono seduti su una panchina di Serie A 1309 volte, conquistando 2553 punti. Riporta gazzetta.it
Conte polemico: "È la prima volta che succede, non so per quale motivo" - Gli azzurri sprecano così una grandissima occasione per cercare di recuperare punti ... Scrive tuttosport.com
Conte torna allo Stadium, per la prima volta con i tifosi della Juve: così lo hanno accolto - Napoli non può essere una partita come le altre per Antonio Conte, per la prima volta allo Stadium davanti ai tifosi della Juve. Come scrive corrieredellosport.it
Conte in lacrime per la Juventus: l'aneddoto sulla prima volta con Agnelli lo commuove - Intervistato da Sky Sport, nella trasmissione 'Federico Buffa Talks', l'allenatore del Napoli campione d'Italia svela alcuni interessanti ... corrieredellosport.it scrive
Conte in conferenza: «Restiamo umili. L'ultima volta con lo scudetto sul petto siamo arrivati decimi» - Lo scudetto sulle maglie deve rappresentare un monito a non un motivo per abbassare la guardia, a cominciare dalla sfida di domani pomeriggio contro ... Come scrive ilmessaggero.it