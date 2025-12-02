Centro vaccinale inaugurato al Papardo grande partecipazione all’open day gratuito

È stato inaugurato il nuovo centro vaccinale aziendale, una struttura pensata per rafforzare la prevenzione sanitaria e offrire percorsi dedicati ai soggetti più fragili. La giornata di apertura è coincisa con un open day gratuito che ha registrato un’ampia adesione: più di cento cittadini hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

