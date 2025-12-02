Centro Tecnico BM in campo a Torino per il posticipo

Arezzo, 2 dicembre 2025 – . Avversario inedito per il quintetto d i coach Fioravant i. Scenderà in campo al PalaEinaudi di Moncalieri il Centro Tecnico BM Arezzo nel posticipo della decima giornata di campionato contro il GranTorino Basketball Draft, avversario mai incrociato in precedenza dalla società amaranto. Arbitri dell'incontro che si giocherà alle ore 18 saranno i Sigg. Ferrero e Pittatore di Torino. Dopo le ultime prestazioni il Centro Tecnico BM è chiamato ad una reazione che possa invertire il trend negativo che ha fatto scivolare la SBA in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro Tecnico BM in campo a Torino per il posticipo

