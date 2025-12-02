Centro sorpreso a rubare vestiti per 800 euro all' Ovs

Firenzetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un trentasettenne, senza fissa dimora, già noto per la commissione di reati contro il patrimonio, per l’ipotesi del reato di furto aggravato. L'uomo sarebbe stato sorpreso e inseguito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

