Centro scomparsa anziana

Questa mattina, intorno alle 11:00, si è allontanata da Via Thouar (Firenze) una donna anziana di nome Alla. Ne dà notizia la Fondazione Montedomini. Alla parla italiano con un forte accento francese. Ha capelli biondi raccolti in una coda. Indossa un gilet blu e pantaloni bordeaux. In caso di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Donna con l'alzheimer scompare in metro: ritrovata dopo 15 ore dai ragazzi del "Muretto" - Quasi 15 ore dopo, poco prima dell'1, nei pressi di piazza Duomo a Milano, una volante ritrova l'anziana. Secondo milanotoday.it

Roma, anziana scomparsa da casa ritrovata a vagare sulla Prenestina - Un'anziana signora in evidente difficoltà e con vuoti di memoria, della cui scomparsa era stata denunciata poche ore prima, è stata salvata nel tardo pomeriggio di martedì da un agente della polizia ... Segnala romatoday.it

Anziana scomparsa da ore ritrovata dalla Polizia Locale: vagava confusa e smarrita in strada - Si aggirava in stato confusionale su via Prenestina, quando è stata soccorsa da un agente della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio. Da fanpage.it

Non tornava a casa da ieri pomeriggio: 74enne ritrovata viva dopo una notte al gelo - Ritrovata viva l’anziana scomparsa a Porto Levante dopo una notte al gelo: salvata da vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Riporta nordest24.it

Anziana scomparsa 5 anni fa, fiaccolata per ricordarla - E' uno dei misteri irrisolti degli ultimi anni in Molise, quello della scomparsa di Maria Domenica Conte, svanita nel nulla dopo essere uscita dalla sua abitazione a Torella del Sannio, in provincia ... ansa.it scrive

Anziana scomparsa, la 74enne è stata ritrovata in un campo vicino a un canale: come sta dopo aver passato la notte al freddo VIDEO - Ha passato la notte al freddo in un campo vicino a un canale la donna di 74 anni scomparsa da ieri e ritrovata stamattina verso le 9 dai vigili del fuoco di Adria. Da msn.com