Centri antiviolenza e case rifugio una rete per rinascere

Un recente appuntamento istituzionale ha riportato al centro la condizione delle donne che subiscono violenza, ponendo l’accento su chi ogni giorno le accompagna nel cammino di liberazione. In un clima di ascolto e responsabilità condivisa, politica, professionisti e mondo associativo si sono interrogati su come trasformare la protezione in concreta possibilità di riscatto. Un confronto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Centri antiviolenza e case rifugio, una rete per rinascere

