Centra un cervo lungo la strada a Polcenigo | morto l' animale danni al veicolo

Tragedia sfiorata nella giornata di lunedì 1 dicembre a Polcenigo dove si è verificato uno scontro tra un'auto e un cervo. Il fatto è successo in una zona vicina al ristorante Cjal de Brent. Il conducente lungo il percorso si è trovato di fronte all'animale e non è riuscito ad arrestare la corsa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

