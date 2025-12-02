Centra un cervo lungo la strada a Polcenigo | morto l' animale danni al veicolo

Pordenonetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata nella giornata di lunedì 1 dicembre a Polcenigo dove si è verificato uno scontro tra un'auto e un cervo. Il fatto è successo in una zona vicina al ristorante Cjal de Brent. Il conducente lungo il percorso si è trovato di fronte all'animale e non è riuscito ad arrestare la corsa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

