Cento restauratori per il Parco Pasolini

Una squadra di 100 giovani restauratori e comunicatori di beni culturali dell’Accademia di Belle Arti ha lavorato per il restauro e la valorizzazione delle 200 statue dello scultore Nicola Zamboni all’interno del Parco Pier Paolo Pasolini al Pilastro. L’iniziativa di ricerca, che ha portato alla stesura di uno studio per la conservazione del complesso scultoreo ’Percorso umano’ ( realizzato tra il 1974 e il 1984 vicino al grande complesso edilizio del ’Virgolone’) e al restauro finito, in particolare, di tre statue, fa parte della quinta edizione del progetto ’Tre Istituzioni e un Patrimonio’, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dedicato all’arte pubblica intesa come insieme di espressioni artistiche disseminate negli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cento restauratori per il Parco Pasolini

