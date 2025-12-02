Ceccon | Non vincevamo dal 2011 Zazzeri | Record italiano la Polonia di porta bene Deplano | C’è margine

L’Italia ha vinto la 4×50 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, dominando in maniera perentoria la finale andata in scena a Lublino (Polonia). Il quartetto tricolore è stato impeccabile e ha conquistato il titolo continentale con la staffetta veloce di genere che mancava da ben quattordici anni, tra l’altro l’ultima volta si esultò proprio in terra polacca. Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Giovanni Guatti hanno trionfato con il tempo di 1:22.90, rifilando un distacco di 73 centesimi ai padroni di casa e di 89 centesimi alla Croazia. Si tratta del primo oro per il Bel Paese nella competizione iniziata nella giornata odierna dopo gli argenti conquistati da Simona Quadarella e dalla 4×50 femminile, balzando in testa al medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ceccon: “Non vincevamo dal 2011”. Zazzeri: “Record italiano, la Polonia di porta bene”. Deplano: “C’è margine”

