I capelli lunghi scalati a punta sono uno dei traguardi più ambiti delle ultime tendenze. Da sempre, questo tipo di chiome, suscita un fascino molto intenso. Prima di tutto perché, per averli così, occorre avere molta lunghezza e materia. Secondo, perché il profilo acuminato della chioma, che forma una cuspide rivolta verso il basso sul finale, è tra i dettagli più sensuali. Quando si parla di hairlook. Sì, esatto: immaginate un abito scoperto sulla schiena e capelli sciolti che scivolano sulla pelle nuda. La loro punta, si mostra ammiccante, verso il basso. Grafica e leggera, suggerisce movimento e creatività. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - C’è qualcosa di più sensuale dei capelli lunghi scalati a punta?