C’è l’arrivo al Girfalco E Fermo ritrova il Giro dopo oltre mezzo secolo

C’è della poesia in una corsa di biciclette, ci sono lo sforzo e la salita, il riposo e la borraccia da condividere, c’è il vincitore e ci sono i gregari, senza i quali non ci sarebbe la vittoria. C’è la vita intera in una gara così e la più poetica di tutte è la corsa che attraversa l’Italia intera. Per questo, c’è grande emozione nella notizia del giorno: a Fermo, il 16 maggio, si fermerà la carovana del Giro d’Italia 2026, l’edizione numero 109. La tappa Chieti-Fermo arriverà nella cornice strepitosa del Girfalco. Una tappa in città non si ricorda dal 1972, era il 22 maggio, chi c’era racconta che i ciclisti arrivarono in viale Trento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

