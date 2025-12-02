C’è l’arrivo al Girfalco E Fermo ritrova il Giro dopo oltre mezzo secolo
C’è della poesia in una corsa di biciclette, ci sono lo sforzo e la salita, il riposo e la borraccia da condividere, c’è il vincitore e ci sono i gregari, senza i quali non ci sarebbe la vittoria. C’è la vita intera in una gara così e la più poetica di tutte è la corsa che attraversa l’Italia intera. Per questo, c’è grande emozione nella notizia del giorno: a Fermo, il 16 maggio, si fermerà la carovana del Giro d’Italia 2026, l’edizione numero 109. La tappa Chieti-Fermo arriverà nella cornice strepitosa del Girfalco. Una tappa in città non si ricorda dal 1972, era il 22 maggio, chi c’era racconta che i ciclisti arrivarono in viale Trento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giro d'Italia, a maggio la tappa Chieti-Fermo con arriva al Girfalco. Tutte le tappe Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
L’ascensore per il Girfalco, terminata la parte strutturale: collegherà via Mazzini al piazzale di Fermo - FERMO Procedono i lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita che collegherà via Mazzini al piazzale del Girfalco: gli ascensori, infatti, potranno essere presto montati. Riporta corriereadriatico.it
Piazzale Girfalco a Fermo, sì al progetto per riqualificarlo - economica per la riqualificazione del piazzale del Girfalco, sulla sommità della città. Scrive ansa.it
Parco del Girfalco, il super lifting a Fermo: ci sarà pure un giardino all’italiana - FERMO Dopo il finanziamento arriva il progetto: con i fondi degli Iti Urbani 2 il Girfalco sarà riqualificato e, dopo aver illustrato a grandi linee, un anno e mezzo fa, presentando i finanziamenti, ... Da corriereadriatico.it