Cavo Dragone Tajani | Sono affermazioni di fatto Hanno creato più clamore del dovuto – Il video

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2025 “È un'intervista fatta al Financial Times. È un'affermazione di fatto che ha creato più clamore di quanto fosse il vero contenuto delle sue parole. Lui ha detto che dobbiamo avere una posizione attiva nel proteggere la Nato e l'Europa da eventuali attacchi, tutto qua. Mi sembra che sia una tempesta in un bicchier d'acqua”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in un punto stampa all’assemblea generale di Alis a Roma. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Cavo Dragone, Tajani: Sono affermazioni di fatto. 🔗 Leggi su Open.online

