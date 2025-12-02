Cavo Dragone Ricciardi M5S | Non sto dietro a Tajani Il Governo ci porta in guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2025 “Noi ci associamo alla richiesta di informativa del ministro Crosetto, aggiungiamo anche la Presidente Meloni e tutto il Governo. In quest'aula non si dovrebbe parlare d'altro che se non di come ci state portando in Guerra. Cosa c'è di più grande di questo? Non ci stiamo più al giochino che oggi la Russia è una minaccia e domani non ha neanche i carri armati. Il gioco dell'ipocrisia è stato svelato e guardate le dichiarazioni di Cavo Dragone. Tajani ha parlato di problema di traduzione di fronte ad un Ammiraglio della Nato. Non sto più dietro alle parole di Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

