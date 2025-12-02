Cavo Dragone chi è l’ammiraglio Nato che parla di attacchi ibridi alla Russia

«Sulla cybersicurezza siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando». Sono le parole di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, che in un’intervista al Financial times ha acceso un dibattito sulle capacità e modalità di difesa dell’Alleanza atlantica. Classe 1957, nel suo ruolo attuale è il principale consigliere militare del segretario generale della Nato, nonché ufficiale militare con il grado più alto dell’Alleanza e principale portavoce su tutte le questioni militari. La carriera di Dragone, dagli inizi in America all’incarico nella Nato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

