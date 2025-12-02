Caterina Sforza la Crudelissima Virago | nel nuovo lavoro di Paolo Cortesi l' omaggio alla contessa di Forlì

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna “Autori in libreria” porta a Forlì un nuovo appuntamento dedicato alla storia e alla divulgazione: venerdì 5 dicembre, alle ore 18, alla Mondadori Bookstore del Mega Forlì, Paolo Cortesi presenterà il suo ultimo saggio "Crudelissima Virago", incentrato sulla figura di Caterina Sforza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Caterina Sforza Crudelissima Virago