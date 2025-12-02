Catania morto Salvo Raciti uno dei titolari del lido Le Capannine | disposta l’autopsia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decesso di Salvo Raciti: disposta l’autopsia sul 41enne. Il ricovero d’emergenza e la notte in ospedale. È morto nella notte (tra l’1 e il 2 novembre) all’ospedale Garibaldi di Catania Salvo Raciti, 41 anni, figlio di Carmelo Raciti, titolare dello stabilimento balneare Le Capannine di viale Kennedy. L’uomo era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, accompagnato da alcuni amici in condizioni critiche. Indagini in corso sulle cause del decesso. Raciti lascia la moglie e tre figlie, sconvolte come amici e parenti dalla notizia improvvisa. Le circostanze che hanno portato al suo decesso non sono ancora chiare: ciò che inizialmente poteva apparire come un malore improvviso ha richiesto ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

