Catania intervento riuscito per Cicerelli
Il Catania ha reso noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, a intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
SVELATO IL PROSPETTO RESTAURATO DI PALAZZO DEGLI ELEFANTI A CATANIA Oltre al recupero estetico, l’intervento ha riguardato il consolidamento sismico del palazzo – struttura strategica in caso di emergenza – attraverso iniezioni di calce fluida - facebook.com Vai su Facebook
Catania, gravissimo infortunio per Cicerelli: frattura del mallelo e lesioni multiple alla caviglia - Entrata scomposta (sanzionata con un giallo dal signor Francesco Zago della sezione di Conegliano) di Mattia. Da tuttomercatoweb.com
Catania, trauma shock per Cicerelli: frattura al malleolo e lesioni multiple alla caviglia. Stop di almeno quattro mesi - L’intervento di Porro su Emanuele Cicerelli, arrivato dopo appena pochi secondi dal fischio d’inizio di Catania–Latina, si è rivelato devastante. Scrive goalsicilia.it
Catania, preoccupazione per Cicerelli: servono altri controlli ma è certo che salterà almeno due partite - Il fantasista era stato colpito duro durante il match con il Latina, necessari altri controlli. Secondo lasicilia.it
Catania, allarme per Cicerelli - Come riportato da La Sicilia, cresce la preoccupazione in casa Catania per le condizioni di Emanuele Cicerelli, uscito malconcio dopo il duro intervento di Porro del Latina. goalsicilia.it scrive
Avversarie Cosenza, tegola per il Catania: brutto infortunio per Cicerelli - L'attaccante ha subito la frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra ... tifocosenza.it scrive
Catania, dramma Cicerelli: dovrà stare fermo per mesi. Ecco le parole del calciatore - Cicerelli soccorso dopo l'infortunio (Foto Filippo Galtieri) ... Secondo lasicilia.it