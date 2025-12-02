Catania intervento riuscito per Cicerelli

Il Catania ha reso noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, a intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it