I carabinieri del Ros hanno arrestato la boss Grazia Santapaola, indagata per il reato di associazione di tipo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. SI tratta della cugina del vertice storico della famiglia catanese, Benedetto Santapaola, e moglie di Salvatore Amato, già a capo del gruppo Ottantapalmi, attivo all'interno dei Santapaola-Ercolano. In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito un ruolo molto più importante di quello di una semplice affiliata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla famiglia di sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Catania, arrestata la boss Grazia Santapaola per associazione di tipo mafioso