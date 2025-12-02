Catania arrestata la boss Grazia Santapaola per associazione di tipo mafioso
I carabinieri del Ros hanno arrestato la boss Grazia Santapaola, indagata per il reato di associazione di tipo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. SI tratta della cugina del vertice storico della famiglia catanese, Benedetto Santapaola, e moglie di Salvatore Amato, già a capo del gruppo Ottantapalmi, attivo all'interno dei Santapaola-Ercolano. In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito un ruolo molto più importante di quello di una semplice affiliata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla famiglia di sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grandangolo Agrigento. . Alla guida di un’auto con 52 chili di hashish, arrestata cinquantenne a Catania - facebook.com Vai su Facebook
Arrestata Grazia Santapaola, la boss ai piedi dell'Etna - Cugina di Benedetto Santapaola e moglie di Salvatore "Turi" Amato, ex capo del gruppo Ottantapalmi, non avrebbe avuto un ruolo ancillare ma esercitato direttamente il potere mafioso ... Riporta rainews.it
Arrestata cugina boss Santapaola,'figura autorevole del clan' - Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata arrestata da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell'ambito di u ... Da ansa.it
Mafia, arrestata Grazia Santapaola: una donna a capo del clan - I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di Grazia ... Si legge su ilmessaggero.it
Mafia, arrestata la boss all’ombra dell’Etna - CATANIA Dalla fortezza di Cosa nostra catanese emerge il ruolo di vertice di una donna dal cognome blasonato e che per la prima volta avrebbe dato prova del pieno esercizio del suo potere. Come scrive corrieredellacalabria.it
Catania, arrestata Grazia Santapaola, indagata per associazione mafiosa - I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale ... Si legge su msn.com