Catania arrestata Grazia Santapaola indagata per associazione mafiosa
I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di Grazia Santapaola indagata per il reato di associazione di tipo mafioso. Dal compendio degli elementi probatori raccolti dalla Sezione anticrimine di Catania nel corso di molteplici indagini emergerebbe il ruolo dell’indagata,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
