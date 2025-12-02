Catania arrestata Grazia Santapaola | il suo ruolo centrale nella ‘famiglia’ mafiosa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nelle indagini antimafia. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha disposto l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di Grazia Santapaola, provvedimento eseguito dai Carabinieri del ROS su ordine del G.I.P. etneo. L’indagata è accusata di associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis, commi 1, 4 e 6 del codice penale. Il ruolo attribuito a Grazia Santapaola. Secondo gli elementi raccolti dalla Sezione Anticrimine di Catania, nell’ambito di diverse indagini – tra cui l’operazione “Mercurio”, conclusa con misure cautelari a gennaio – emergerebbe, allo stato degli atti e ferma restando la presunzione di innocenza, un ruolo centrale e attivo dell’indagata all’interno della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, arrestata Grazia Santapaola: il suo ruolo centrale nella ‘famiglia’ mafiosa

