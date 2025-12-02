Catania 47enne sorpreso con 40 tipi di fuochi d’artificio in casa | scatta la denuncia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati per le festività. Un uomo di 47 anni, residente a Catania, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre rientrava nella sua abitazione con uno scatolone pieno di fuochi d’artificio. L’intervento è avvenuto durante i controlli straordinari predisposti in città per contrastare la diffusione e la vendita illegale di materiale pirotecnico in vista del Natale. Il pacco sospetto e l’intervento degli artificieri. Il 47enne trasportava un grande imballo contrassegnato con un pittogramma tipico del materiale esplosivo, dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Nucleo Artificieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

