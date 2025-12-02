Casting su Netflix la funzione è stata eliminata quasi per tutti Ecco come scoprire se siete tra i pochi superstiti

Wired.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma di streaming non supporta più la trasmissione dei contenuti dal telefono al televisore, una scelta che ha fatto arrabbiare molti abbonati. 🔗 Leggi su Wired.it

casting netflix funzione 232Netflix elimina una funzione per vedere le serie sulla tv: cosa succede senza l’opzione casting - La funzione di trasmissione dei contenuti da smartphone non &#232; più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi streaming ... Riporta fanpage.it

Stop al casting: Netflix elimina una funzione chiave - Netflix elimina senza preavviso il casting da smartphone verso le smart TV, lasciandolo solo ai vecchi Chromecast e agli abbonati premium. Come scrive msn.com

casting netflix funzione 232Netflix interrompe il casting da dispositivi mobili verso molti TV - Netflix ha interrotto il supporto al casting da dispositivi mobili verso gran parte dei televisori e dei dispositivi di streaming TV. Come scrive techprincess.it

casting netflix funzione 232Non &#232; più possibile trasmettere Netflix dal telefono alla TV - Netflix elimina la funzione di casting da smartphone a TV quasi per tutti. Segnala msn.com

Netflix contro Chromecast: trasmissione da smartphone bloccata per molti utenti - Netflix disattiva il casting da mobile su molti dispositivi moderni, con eccezioni solo per hardware legacy e abbonamenti senza pubblicità. Si legge su msn.com

