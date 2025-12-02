Cassano se ne va appena si nomina Allegri | Vorrei che Berlusconi fosse vivo per fargli una domanda

Cassano attacca alla sua maniera ancora Allegri a Viva el Futbol e si scontra con Ventola: accuse al gioco, previsioni fosche e nuove critiche al Milan nonostante il primato in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Cassano ci scherza su e prende bonariamente in giro il calore dei tifosi napoletani: “Appena ti vedono ti abbracciano, ti danno la pacca sulla spalla e ti chiamano fratello… vi voglio bene, ma dopo un po’ divento matto! Siete un po’ - facebook.com Vai su Facebook

Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo” - I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Juve, Cassano torna sui suoi passi: 'Non avrebbero dovuto mandare via Allegri' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol sottolineando come la Juventus, visti i risultati portati finora da Thiago Motta, avrebbe dovuto trattenere Massimiliano ... Segnala it.blastingnews.com

Ora Cassano rimpiange Allegri alla Juventus, Adani impazzisce: “Hai detto una caz***a, la premessa che hai fatto è sbagliata” - Un ragionamento sull’Atalanta che “sulla carta è meno forte“, ha surriscaldato l’atmosfera nell’ultima puntata di Viva El Futbol, il talk show sportivo condotto dagli ex calciatori Nicola Ventola, ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cassano: “Allegri ha detto una bugia. Ve lo dico io che non ho bisogno di guadagnare perché ce li ho” - Antonio Cassano controcorrente su Massimiliano Allegri e sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri sul Napoli: “Ha detto una bugia. Secondo fanpage.it

Cassano ai tifosi del Milan: «Allegri potrebbe tenere fuori Modric come fece con Pirlo» - Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol con i suoi compagni di viaggio Lele Adani e Nicola Ventola, ha parlato del mercato del Milan e ha ipotizzato una possibile scelta di Massimiliano Allegri: ... ilmessaggero.it scrive

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan - Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan sta già facendo discutere: l'ex allenatore della Juve si è rimesso in gioco dopo un anno sabbatico, accettando la panchina rossonera per la seconda volta in ... Segnala fanpage.it